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Постер фильма Вазген. Последний Спарапет
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Киноафиша Фильмы Вазген. Последний Спарапет

Вазген. Последний Спарапет

Вазген. Последний Спарапет 12+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм «Вазген. Последний Спарапет» на основе реальных фактов рассказывает о жизни национального героя Спарапета Вазгена Саргсяна.  
В основе сюжета фильма Вазген Человек, Сын, Чувствительный Дядя, Талантливый Писатель, Любящий Мужчина, Военный и Государственный Деятель.  Почти все этапы его жизни представлены в фильме, которые переплетаются со значимыми событиями новейшей истории нашей страны.

Фильм адресован и молодым, и старым, всем тем, кому дорога наша Родина и светлая память и ценность её победных страниц.

Страна Армения
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Производство Genetic Production
Другие названия
Vazgen: The Last Sparapet
Режиссер
Арамис Тату
В ролях
Хорен Левонян
Марджан Аветисян
Марджан Аветисян
Луиза Гамбарян
Роберт Акопян
Мхитар Аветисян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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