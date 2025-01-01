Фильм «Вазген. Последний Спарапет» на основе реальных фактов рассказывает о жизни национального героя Спарапета Вазгена Саргсяна.
В основе сюжета фильма Вазген Человек, Сын, Чувствительный Дядя, Талантливый Писатель, Любящий Мужчина, Военный и Государственный Деятель. Почти все этапы его жизни представлены в фильме, которые переплетаются со значимыми событиями новейшей истории нашей страны.
Фильм адресован и молодым, и старым, всем тем, кому дорога наша Родина и светлая память и ценность её победных страниц.