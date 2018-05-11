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Киноафиша Сериалы Выпускной длиною в ночь

Выпускной длиною в ночь (2018 - 2018)

All Night 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Сюжет разворачивается на грандиозной вечеринке, на которой группа учеников делает всё возможное, чтобы реализовать свои несбывшиеся мечты. Средняя школа заканчивается, впереди их ждет колледж, почти взрослая жизнь и эта веселая ночь, для многих последний шанс наверстать упущенное. Для одних это возможность получить свою долю популярности, для других отомстить за прошлые обиды, а кто-то, пользуясь романтической обстановкой захочет любви. Конечно же, на таком вечере строжайше запрещен алкоголь. Но когда подобные запреты останавливали старшеклассников? Без выпивки такие вечеринки не обходятся, и как правило она приводит к непредвиденным последствием!

В ролях
В ролях
Брэк Бэссинджер
Брэк Бэссинджер
Текуан Ричмонд
Текуан Ричмонд
Тила Данн
Тетона Джексон
Дженн МакАллистер
Кристофер Авила
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Выпускной длиною в ночь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
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