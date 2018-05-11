Сюжет разворачивается на грандиозной вечеринке, на которой группа учеников делает всё возможное, чтобы реализовать свои несбывшиеся мечты. Средняя школа заканчивается, впереди их ждет колледж, почти взрослая жизнь и эта веселая ночь, для многих последний шанс наверстать упущенное. Для одних это возможность получить свою долю популярности, для других отомстить за прошлые обиды, а кто-то, пользуясь романтической обстановкой захочет любви. Конечно же, на таком вечере строжайше запрещен алкоголь. Но когда подобные запреты останавливали старшеклассников? Без выпивки такие вечеринки не обходятся, и как правило она приводит к непредвиденным последствием!