Известная по участию в различных проектах ТНТ комедиантка Юлия Ахмедова открывает собственное реалити-шоу. «Нам надо серьезно поговорить» – отличная возможность навести гармонию в отношениях. Участниками программы станут пары, у которых не все ладится. Женщины затаили обиду на своего партнера, но больше не могут держать в себе сильные эмоции. Шоу позволит им высказать накопившиеся претензии публично и вынести их на обсуждение. Ведущая поможет разрешить конфликт в юмористическом ключе, задавая каверзные вопросы и остроумно обыгрывая сложившуюся ситуацию.