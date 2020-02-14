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Постер телешоу Нам надо серьезно поговорить
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Киноафиша Сериалы Нам надо серьезно поговорить

Нам надо серьезно поговорить (2020 - 2020)

Nam nado serezno pogovorit 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 3 часа 45 минут

О чем телешоу

Известная по участию в различных проектах ТНТ комедиантка Юлия Ахмедова открывает собственное реалити-шоу. «Нам надо серьезно поговорить‎»‎ – отличная возможность навести гармонию в отношениях. Участниками программы станут пары, у которых не все ладится. Женщины затаили обиду на своего партнера, но больше не могут держать в себе сильные эмоции. Шоу позволит им высказать накопившиеся претензии публично и вынести их на обсуждение. Ведущая поможет разрешить конфликт в юмористическом ключе, задавая каверзные вопросы и остроумно обыгрывая сложившуюся ситуацию.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Юлия Ахмедова
Юлия Ахмедова Юля Ахмедова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Нам надо серьезно поговорить - Сезон 1 Сезон 1
2020, 9 эпизодов
 
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