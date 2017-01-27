Гурам Амарян, Виктория Складчикова, Елена Новикова, Андрей Атлас и Ирина Приходько – сегодня очень заметные личности в российской стендап-культуре. А ещё несколько лет назад они были всего лишь полными надежд комиками, пришедшими на шоу «Открытый микрофон». Телеканал ТНТ продолжает искать таланты и начинает уже седьмой сезон популярного телепроекта, ставшего настоящим социальным лифтом для перспективных юмористов. Правила всё те же: четыре популярных комика в жюри, ещё один – в качестве ведущего. А вот кто попадет в команды наставников, поборется за три миллиона рублей и статус новой звезды российского стендапа – главный вопрос шестого сезона «Открытого микрофона».

В число наставников нового сезона вошли Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова и Алексей Щербаков. Каждый из них соберёт команду из восьми человек, один из которых в итоге станет победителем.