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Постер телешоу Открытый микрофон
Постер телешоу Открытый микрофон
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Киноафиша Сериалы Открытый микрофон

Открытый микрофон (2017 - …)

Открытый микрофон 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 107 часов 15 минут
О чем телешоу

Гурам Амарян, Виктория Складчикова, Елена Новикова, Андрей Атлас и Ирина Приходько – сегодня очень заметные личности в российской стендап-культуре. А ещё несколько лет назад они были всего лишь полными надежд комиками, пришедшими на шоу «Открытый микрофон». Телеканал ТНТ продолжает искать таланты и начинает уже седьмой сезон популярного телепроекта, ставшего настоящим социальным лифтом для перспективных юмористов. Правила всё те же: четыре популярных комика в жюри, ещё один – в качестве ведущего. А вот кто попадет в команды наставников, поборется за три миллиона рублей и статус новой звезды российского стендапа – главный вопрос шестого сезона «Открытого микрофона».

В число наставников нового сезона вошли Нурлан Сабуров, Иван Абрамов, Юлия Ахмедова и Алексей Щербаков. Каждый из них соберёт команду из восьми человек, один из которых в итоге станет победителем.

В ролях
В ролях
Нурлан Сабуров
Юлия Ахмедова
Андрей Бебуришвили
Руслан Белый
Вячеслав Комиссаренко
Алексей Щербаков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Открытый микрофон - Сезон 1 Сезон 1
2017, 21 эпизод
Открытый микрофон - Сезон 2 Сезон 2
2017, 22 эпизода
Открытый микрофон - Сезон 3 Сезон 3
2018, 23 эпизода
Открытый микрофон - Сезон 4 Сезон 4
2019, 20 эпизодов
Открытый микрофон - Сезон 5 Сезон 5
2020, 19 эпизодов
Открытый микрофон - Сезон 6 Сезон 6
2021, 19 эпизодов
Открытый микрофон - Сезон 7 Сезон 7
2022, 19 эпизодов
Кадры из телешоу
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