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О персоне
Фильмография
Адити Рао Хидари
Aditi Rao Hydari
Киноафиша
Персоны
Адити Рао Хидари
Адити Рао Хидари
Aditi Rao Hydari
Дата рождения
28 октября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Рост
165 см
Цвет глаз
тёмно-карий
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Рок-звезда
(2011)
7.1
Падмавати
(2017)
6.3
Ганди говорит
(2026)
Фильмография Адити Рао Хидари
Жанр
Все
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Год
Все
2026
2024
2018
2017
2011
Все
5
Фильмы
4
Сериалы
1
Актриса
5
6.3
Ганди говорит
Gandhi Talks
комедия, драма
2026, Индия
Смотреть трейлер
6.2
Хираманди: Блеск бриллиантов
драма, мелодрама, исторический
2024, Индия
5.1
Даас Дев
Daas Dev
драма, триллер
2018, Индия
7.1
Падмавати
Padmavati
драма, мелодрама
2017, Индия
7.8
Рок-звезда
Rockstar
мюзикл
2011, Индия
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