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Мона Валравенс
Мона Валравенс Mona Walravens
Киноафиша Персоны Мона Валравенс

Мона Валравенс

Mona Walravens

Дата рождения
1 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Моны Валравенс

Родилась 1 мая 1986 года. 

Популярные фильмы

Загадочные убийства Агаты Кристи 7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи (2009)
Двойной обман Мадлен Коллинз 6.2
Двойной обман Мадлен Коллинз (2021)
Как мальчишки 6.0
Как мальчишки (2018)

Фильмография Моны Валравенс

Лови момент
Лови момент
драма, триллер, мини-сериал 2024, Франция
Двойной обман Мадлен Коллинз 6.2
Двойной обман Мадлен Коллинз Madeleine Collins
триллер, драма 2021, Франция / Бельгия / Швейцария
Смотреть трейлер Рецензия
Как мальчишки 6
Как мальчишки Comme des garçons / Let the Girls Play
комедия, спорт 2018, Франция
Гангстердам 4.3
Гангстердам Gangsterdam
комедия 2017, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
Дамы в колоде карт
Дамы в колоде карт
криминал, детектив 2011, Франция
Загадочные убийства Агаты Кристи 7.5
Загадочные убийства Агаты Кристи
драма, комедия, детектив 2009, Франция/Швейцария
Белоснежка: Брачный сезон 4.8
Белоснежка: Брачный сезон Blanche-Neige, la suite
комедия, анимация 2007, Великобритания / Бельгия / Франция / Польша
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