Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Гангстердам»: Рецензия Киноафиши

«Гангстердам»: Рецензия Киноафиши

20 октября 2017 00:00
«Гангстердам»: Рецензия Киноафиши
Welcome to Amsterdam

Студента Сорбонны Рубена Яблонски оставляют на второй год, и пока в университете не появляется Нора, он думает, что жизнь его кончилась. Они знакомятся в библиотеке, и Рубен решает помочь милой девушке с учебой, но никак не может вылезти с территории френдзоны, чтобы приступить к решающим действиям. «Братаны» обсуждают «Игру престолов» и общаются на отвлеченные темы, но дальше девушка принципиально его не пускает. Дело приобретает новые краски после полицейской проверки. Рубен оказывается втянут в дело с наркотиками, которые перевозит и распространяет Нора. Ее начальник Мишка решает использовать неказистого студента в своих целях и отправляет парочку в Амстердам для того, чтобы они привезли ему оттуда «подарок». Все идет не по плану - за Рубеном увязывается лучший друг, болтливый и жутко надоедливый, а «товар» оказывается не в тех руках. В общем, ребята должны разрулить все проблемы как можно быстрее, иначе брат Рубена может покинуть этот мир.

Кадр из фильма «Гангстердам»
Кадр из фильма «Гангстердам»

Казалось бы, что может быть хуже нашего «Самого лучшего фильма» и многих других проектов ребят с канала ТНТ. Совместное детище французов и нидерландцев «Гангстердам» доказал, что все возможно. Причем начинается он очень бодро и вполне себе перспективно. Создатели играют на модной сейчас теме «взрыва из прошлого»: неоновые титры, привет «Тор: Рагнарек» и сериал «Очень странные дела», и саундтрек родом из видеосалонов. «Гангстердам» - это сосредоточение жанров: здесь есть и комедия, и попытки обыграть криминальное кино, боевик и даже роуд-муви. Все здесь озабоченные, кроме главного героя, который скрывает это в себе, но к финалу, конечно же, раскроется, и окажется, что ему это очень идет. Как только ребята отправляются в путь, фильм сразу же превращается в современную версию «Евротура», т.к. все сразу идет не по плану, а герои встречают такое количество колоритных персонажей, что про каждого из них можно снимать отдельное кино. Многое здесь завязано на шаблонах, которыми мир представляет европейцев. Почти никто в «Гангстердаме» не знает иностранных языков, Амстердам представлен как типичный город, где все только и делают, что спят друг с другом, курят и решают дела с мафией. При этом единственно возможная музыка при выполнении миссии - рэп, а основные проблемы - расовые предрассудки.

Кадр из фильма «Гангстердам»
Кадр из фильма «Гангстердам»

Главный герой – вылитый Филипп Киркоров, постоянно кажется, что он сейчас закончит очередную мысль и запоет. У Кева Адамса до этого был неплохой проект «Новые приключения Алладина», к сожалению, очень тихо прошедший у нас, но вот зачем ему сдался вторичный и несмешной «Гангстердам» - непонятно. Создатели пытаются идти по дороге сумасшедшего Роберта Родригеса, языкастого Квентина Тарантино, замороченных Мэттью Вона и Джей Джей Абрамса и неповторимого Гая Ричи, но выходит у них лишь тупая комедия, строящаяся на шутках о пускании газов, сексе и траве, без которой в «Гангстердаме» просто не выжить. Антагонист тоже та еще киноцитата – одевается он, как Мэтт Мердок, он же Сорвиголова в реальной жизни, а ведет себя как Парфюмер, только выделяет из людей не запахи, а воду. Единственным завлекающим моментом здесь служит Рутгер Хауэр, но его до боли мало, и удивительно, что его герой не оказался на полу монтажной, т.к. он кажется совершенно лишним на этом «празднике жизни».

Кадр из фильма «Гангстердам»
Кадр из фильма «Гангстердам»

В общем, «Гангстердам» оказался полнейшим ужасом, непонятно, как и кто в здравом уме мог дать денег на подобный проект. Юмора в нем нет, сюжета тоже, герои перемещаются из точки А в точку Б, а создатели пытаются насытить каждый кадр какими-либо цитатами и отсылками из фильмов, на которых они выросли. «Ганстердам» сложно вынести на любом уровне, а когда ближе к финалу все отправляется в полный разнос, хочется просто пожелать авторам удачи и срочно ретироваться из зала, спасая остатки нервов и мозга.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гангстердам»

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина