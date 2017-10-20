«Гангстердам»: Рецензия Киноафиши

Welcome to Amsterdam

Студента Сорбонны Рубена Яблонски оставляют на второй год, и пока в университете не появляется Нора, он думает, что жизнь его кончилась. Они знакомятся в библиотеке, и Рубен решает помочь милой девушке с учебой, но никак не может вылезти с территории френдзоны, чтобы приступить к решающим действиям. «Братаны» обсуждают «Игру престолов» и общаются на отвлеченные темы, но дальше девушка принципиально его не пускает. Дело приобретает новые краски после полицейской проверки. Рубен оказывается втянут в дело с наркотиками, которые перевозит и распространяет Нора. Ее начальник Мишка решает использовать неказистого студента в своих целях и отправляет парочку в Амстердам для того, чтобы они привезли ему оттуда «подарок». Все идет не по плану - за Рубеном увязывается лучший друг, болтливый и жутко надоедливый, а «товар» оказывается не в тех руках. В общем, ребята должны разрулить все проблемы как можно быстрее, иначе брат Рубена может покинуть этот мир.

Кадр из фильма «Гангстердам»

Казалось бы, что может быть хуже нашего «Самого лучшего фильма» и многих других проектов ребят с канала ТНТ. Совместное детище французов и нидерландцев «Гангстердам» доказал, что все возможно. Причем начинается он очень бодро и вполне себе перспективно. Создатели играют на модной сейчас теме «взрыва из прошлого»: неоновые титры, привет «Тор: Рагнарек» и сериал «Очень странные дела», и саундтрек родом из видеосалонов. «Гангстердам» - это сосредоточение жанров: здесь есть и комедия, и попытки обыграть криминальное кино, боевик и даже роуд-муви. Все здесь озабоченные, кроме главного героя, который скрывает это в себе, но к финалу, конечно же, раскроется, и окажется, что ему это очень идет. Как только ребята отправляются в путь, фильм сразу же превращается в современную версию «Евротура», т.к. все сразу идет не по плану, а герои встречают такое количество колоритных персонажей, что про каждого из них можно снимать отдельное кино. Многое здесь завязано на шаблонах, которыми мир представляет европейцев. Почти никто в «Гангстердаме» не знает иностранных языков, Амстердам представлен как типичный город, где все только и делают, что спят друг с другом, курят и решают дела с мафией. При этом единственно возможная музыка при выполнении миссии - рэп, а основные проблемы - расовые предрассудки.

Кадр из фильма «Гангстердам»

Главный герой – вылитый Филипп Киркоров, постоянно кажется, что он сейчас закончит очередную мысль и запоет. У Кева Адамса до этого был неплохой проект «Новые приключения Алладина», к сожалению, очень тихо прошедший у нас, но вот зачем ему сдался вторичный и несмешной «Гангстердам» - непонятно. Создатели пытаются идти по дороге сумасшедшего Роберта Родригеса, языкастого Квентина Тарантино, замороченных Мэттью Вона и Джей Джей Абрамса и неповторимого Гая Ричи, но выходит у них лишь тупая комедия, строящаяся на шутках о пускании газов, сексе и траве, без которой в «Гангстердаме» просто не выжить. Антагонист тоже та еще киноцитата – одевается он, как Мэтт Мердок, он же Сорвиголова в реальной жизни, а ведет себя как Парфюмер, только выделяет из людей не запахи, а воду. Единственным завлекающим моментом здесь служит Рутгер Хауэр, но его до боли мало, и удивительно, что его герой не оказался на полу монтажной, т.к. он кажется совершенно лишним на этом «празднике жизни».

Кадр из фильма «Гангстердам»

В общем, «Гангстердам» оказался полнейшим ужасом, непонятно, как и кто в здравом уме мог дать денег на подобный проект. Юмора в нем нет, сюжета тоже, герои перемещаются из точки А в точку Б, а создатели пытаются насытить каждый кадр какими-либо цитатами и отсылками из фильмов, на которых они выросли. «Ганстердам» сложно вынести на любом уровне, а когда ближе к финалу все отправляется в полный разнос, хочется просто пожелать авторам удачи и срочно ретироваться из зала, спасая остатки нервов и мозга.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 19 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Гангстердам»