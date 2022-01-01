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Киноафиша Сериалы Порт
Порт (2022 - …) Порт
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Первый канал
О чем сериал

Российский сериал «Порт» – это напряженная драматическая история с элементами детектива. Центральный герой Лев Гарин работает в таможенном отделении порта. Он давно занимает эту должность и уже обзавелся нужными связями. Гарин – коррумпированный работник, однако он умеет оставить о себе положительное впечатление. Лев пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола, причем даже замужних. Однажды любовница Гарина Ариадна исчезает. Вместе с женщиной пропадает и ее супруг, солидный бизнесмен Платон.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Наталья Швец
Наталья Швец
Дмитрий Смирнов
Дмитрий Смирнов
Дарья Мингазетдинова
Дарья Мингазетдинова
Михаил Тройник
Михаил Тройник
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Порт - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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