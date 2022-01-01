Российский сериал «Порт» – это напряженная драматическая история с элементами детектива. Центральный герой Лев Гарин работает в таможенном отделении порта. Он давно занимает эту должность и уже обзавелся нужными связями. Гарин – коррумпированный работник, однако он умеет оставить о себе положительное впечатление. Лев пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола, причем даже замужних. Однажды любовница Гарина Ариадна исчезает. Вместе с женщиной пропадает и ее супруг, солидный бизнесмен Платон.