Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Masha Cima
Masha Cima
Kinoafisha
Persons
Masha Cima
Masha Cima
Masha Cima
Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine
Popular Films
7.8
Violin
(2017)
7.1
Kaddish
(2018)
6.7
Svideteli
(2018)
Filmography
Genre
All
Detective
Drama
History
Short
Thriller
War
Year
All
2024
2018
2017
All
4
Films
4
Actress
4
4.1
Held Hostage in My House
Held Hostage in My House
Detective, Thriller
2024, USA
Watch trailer
6.7
Svideteli
Svideteli
Drama, War
2018, Russia
Watch trailer
7.1
Kaddish
Kaddish
History, Drama, War
2018, Russia
7.8
Violin
Violin
Short, Drama, History
2017, Russia / USA / Belarus / Israel / Czechia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree