Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Masha Cima
Masha Cima Masha Cima
Kinoafisha Persons Masha Cima

Masha Cima

Masha Cima

Actor type
Dramatic actress, Thriller heroine

Popular Films

Violin 7.8
Violin (2017)
Kaddish 7.1
Kaddish (2018)
Svideteli 6.7
Svideteli (2018)

Filmography

Genre
Year
Held Hostage in My House 4.1
Held Hostage in My House Held Hostage in My House
Detective, Thriller 2024, USA
Watch trailer
Svideteli 6.7
Svideteli Svideteli
Drama, War 2018, Russia
Watch trailer
Kaddish 7.1
Kaddish Kaddish
History, Drama, War 2018, Russia
Violin 7.8
Violin Violin
Short, Drama, History 2017, Russia / USA / Belarus / Israel / Czechia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more