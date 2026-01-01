Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Спектакли
Нодар Сирадзе
Nodar Siradze
Киноафиша
Персоны
Нодар Сирадзе
Нодар Сирадзе
Nodar Siradze
Дата рождения
3 сентября 1984
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Путешественник
В каком театре играет
Студия театрального искусства
Развернуть
Популярные фильмы
7.4
День рождения Сидни Люмета
(2025)
Билеты
6.7
Агеев
(2022)
6.1
На игре
(2009)
Фильмография Нодар Сирадзе
Дорогие ученики!
комедия, драма
2025, Россия
Лошадь Пржевальского
комедия
2025, Россия
7.4
День рождения Сидни Люмета
драма
2025, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
6.7
Агеев
детектив, драма
2022, Россия
3.8
Тот, кто читает мысли
драма, криминал, детектив
2018, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.1
Геймеры
боевик, криминал, фантастика
2012, Россия
4.8
Побег
драма, боевик, криминал
2010, Россия
6
На игре 2. Новый уровень
Na igre 2. Novyy uroven
приключения, боевик
2010, Россия
Смотреть трейлер
Показать еще
Другие проекты Нодар Сирадзе
18+
Один день в Макондо
Билеты
18+
Мандат
Билеты
18+
Самоубийца
Билеты
Чайную заварку не выбрасываю, добавляю соду и весь год радуюсь: крутой лайфхак от хитрых хозяек
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
В августе скупаю губки в Fix Price пачками, но посуду ими не мою: нашла 7 применений для дома и дачи
Думаете, в СССР аниме не было? А вот и нет: этот тайтл смотрели еще в 69-м – и он до сих пор «на высоте»
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить