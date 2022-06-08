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Елена Летучая
Елена Летучая
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Елена Летучая
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Дата рождения
5 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Елены Летучей
Родилась 5 декабря 1978 года. Ярославль, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Летучей
Тачки 3
детский, анимация, приключения
2017, США
7.0
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Без работы не осталась: покинувшая экраны Летучая не стала молчать
Ведущая уже приступила к съемкам в новом проекте.
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8 июня 2022 13:55
«Свежий взгляд и неповторимый стиль»: названа замена Летучей на шоу Рогова
Продюсеры решили не останавливать работу над шоу.
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2 июня 2022 18:30
«Сработало прошлое»: вскрылась истинная причина ухода Лены Летучей из шоу Рогова
Против телеведущей настроены влиятельные люди.
Написать
2 июня 2022 09:45
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