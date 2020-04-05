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Киноафиша Сериалы Детки-предки

Детки-предки (2020 - …)

Детки – Предки 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 17 часов 36 минут
О чем телешоу

Семейное шоу-викторина, в котором дети бросают вызов взрослым, а 21-й век вступает в схватку со своим предшественникам – 20-м столетием. В одной команде оказываются дети в возрасте от 10 до 16 лет, а в другой – их родители или другие ближайшие родственники в возрасте от 50 и старше. В каждом состязании взрослым предстоит быстро найти ответы на замысловатые вопросы о 21-м веке. Детям предстоит сделать то же самое, только о 20-м веке. Ради волшебной поездки в Диснейленд детям и их родителям придется учиться говорить на одном языке.

В ролях
В ролях
Елена Летучая
Елена Летучая
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Детки-предки - Сезон 1 Сезон 1
2020, 12 эпизодов
 
Детки-предки - Сезон 2 Сезон 2
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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