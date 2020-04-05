Семейное шоу-викторина, в котором дети бросают вызов взрослым, а 21-й век вступает в схватку со своим предшественникам – 20-м столетием. В одной команде оказываются дети в возрасте от 10 до 16 лет, а в другой – их родители или другие ближайшие родственники в возрасте от 50 и старше. В каждом состязании взрослым предстоит быстро найти ответы на замысловатые вопросы о 21-м веке. Детям предстоит сделать то же самое, только о 20-м веке. Ради волшебной поездки в Диснейленд детям и их родителям придется учиться говорить на одном языке.