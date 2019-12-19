Ведущая телепроектов Елена Летучая запомнилась публике не только необычной фамилией, но и эффектными манерами. Теперь она возвращается на экраны в новом шоу «Формула красоты». Звезда телевидения, которая тщательно следит за внешним видом и соблюдает собственный стиль в одежде, собирается разобраться в тонкостях бьюти-индустрии в разных странах. Летучая отправится в большое путешествие, где на собственной коже опробует популярные в местных салонах красоты практики. В каждом новом городе у ведущей появится проводник, который расскажет о тенденциях в области красоты.