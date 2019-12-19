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Постер телешоу Формула красоты
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Киноафиша Сериалы Формула красоты

Формула красоты (2019 - 2019)

Формула красоты 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 2 часа 0 минут

О чем телешоу

Ведущая телепроектов Елена Летучая запомнилась публике не только необычной фамилией, но и эффектными манерами. Теперь она возвращается на экраны в новом шоу «Формула красоты». Звезда телевидения, которая тщательно следит за внешним видом и соблюдает собственный стиль в одежде, собирается разобраться в тонкостях бьюти-индустрии в разных странах. Летучая отправится в большое путешествие, где на собственной коже опробует популярные в местных салонах красоты практики. В каждом новом городе у ведущей появится проводник, который расскажет о тенденциях в области красоты.

В ролях
В ролях
Елена Летучая
Елена Летучая
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Сезоны
Формула красоты - Сезон 1 Сезон 1
2019, 3 эпизода
 
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