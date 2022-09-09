Зрители и муж видеть не должны: вот что вырезали из «Ревизорро» с Летучей

Проект «Ревизорро» с успехом шел на экранах с 2014 года. Во многом его популярность объяснялась поведением ведущей Елены Летучей. Образ Ревизорро в светлом плаще, белых перчатках и с красной помадой сделал ее популярным лицом телеэфира. После ухода Елены шоу некоторое время существовало еще с другими ведущими, но повторить рекорды по рейтингам так и не смогло.

Бескомпромиссная и принципиальная звезда смело давала отпор рестораторам и поднимала их заведения вверх дном, чтобы найти недочеты. Скандалы были неизбежны, но и из конфликтных ситуаций Летучая выходила с присущей ей элегантностью. Однако, как оказалось, этот жесткий имидж достигался путем монтажа. Ведущая призналась, что на съемках была куда добрее.

Добросовестных владельцев кафе и гостиниц она искренне обнимала и награждала дружескими поцелуями. Елена вспомнила, что продюсер такой душевностью был даже возмущен. Вряд ли это понравилось бы и возлюбленному ведущей — она почти два года встречалась с бизнесменом Юрием Анашенковым до их свадьбы в 2016 году.