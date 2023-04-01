Такого от нее вы точно не ждали: куда пропала Лена Летучая после «Ревизорро»

Ошеломительный успех программы «Ревизорро» был связан не только с интересной задумкой передачи, но и с ее ведущей Леной Летучей. Она не боялась спорить с владельцами ресторанов или отелей. Более того, смелая женщина всегда старалась объективно оценить условия и сервис, которые предоставляют проверяемые заведения.

Но такая самоотдача привела к тому, что бесстрашная блондинка начала часто болеть. Органы давали сбой, а волосы стали выпадать. Тогда ведущая решила покинуть популярный проект и на время уйти в тень.

Тем не менее судьба снова преподнесла ей неожиданный подарок. Теперь Елена работает над тревел-шоу «Места». В этой передаче она рассказывает зрителям об удивительных красотах России, которые стоит посетить хотя бы один раз. Вместе со съемочной командой Летучая уже видела серверное сияние, Пинежские пещеры и Белое море.