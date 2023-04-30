Народ взбудоражен: Летучая сверкнула экстремальным вырезом в костюме для серфинга (фото)

Лена Летучая за годы карьеры не раз попадала в рейтинги самых красивых отечественных знаменитостей. Поклонники неизменно осыпают ее комплиментами, а сама она лишь подтверждает свою репутацию весьма откровенными публикациями.

Так, недавно она поделилась серией снимков, сделанных по время путешествия в Аргентину. На фотографиях Елена позирует в миниатюрном костюме для серфинга, делая акцент на своих формах экстремально глубоким декольте.

Подписчики остались в восторге от смелой записи Летучей. В комментариях они не поскупились на комплименты, отметив, как привлекательно выглядит 44-летняя журналистка. По мнению преданных поклонников, Летучую даже после завершения телевизионной карьеры можно считать одной из самых красивых звезд российских каналов.