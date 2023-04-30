Народ взбудоражен: Летучая сверкнула экстремальным вырезом в костюме для серфинга (фото)
Телеведущая не стесняется хвастаться своей фигурой.
Лена Летучая за годы карьеры не раз попадала в рейтинги самых красивых отечественных знаменитостей. Поклонники неизменно осыпают ее комплиментами, а сама она лишь подтверждает свою репутацию весьма откровенными публикациями.
Так, недавно она поделилась серией снимков, сделанных по время путешествия в Аргентину. На фотографиях Елена позирует в миниатюрном костюме для серфинга, делая акцент на своих формах экстремально глубоким декольте.
Подписчики остались в восторге от смелой записи Летучей. В комментариях они не поскупились на комплименты, отметив, как привлекательно выглядит 44-летняя журналистка. По мнению преданных поклонников, Летучую даже после завершения телевизионной карьеры можно считать одной из самых красивых звезд российских каналов.
«Красотка», «Елена прекрасная», «Самая женственная», «Ну какая же вы классная», — считают пользователи Сети.