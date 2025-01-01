Меню
Киноафиша Персоны Фиби Уоллер-Бридж Награды

Награды и номинации Фиби Уоллер-Бридж

Phoebe Waller-Bridge
Награды и номинации Фиби Уоллер-Бридж
Золотой глобус 2020 Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая комедийная актриса
Победитель
Breakthrough Talent
Номинант
 Best Writer: Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучшая комедийная актриса
Номинант
 Лучшая комедийная актриса
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020 Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
