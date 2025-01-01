Пеннивайз — это только пародия? Квентин Тарантино назвал, с какого культового хоррора Стивен Кинг списал «Оно»

В этих хоррорах женщины не жертвы, они — само зло: 5 фильмов, где главные героини страшнее монстров

Саурон смог, а остальные — нет: почему никто (и даже самые крутые эльфы) больше не выковал Кольцо Всевластия?

«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8

Хюррем или Махидевран? Тест покажет, как хорошо вы помните первый сезон «Великолепного века»

Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)

Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)

Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым