Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Фиби Уоллер-Бридж
Награды
Награды и номинации Фиби Уоллер-Бридж
Phoebe Waller-Bridge
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Фиби Уоллер-Бридж
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучший комедийный сериал
Победитель
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Outstanding Writing for a Comedy Series
Победитель
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая комедийная актриса
Победитель
Breakthrough Talent
Номинант
Best Writer: Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая комедийная актриса
Номинант
Лучшая комедийная актриса
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Пеннивайз — это только пародия? Квентин Тарантино назвал, с какого культового хоррора Стивен Кинг списал «Оно»
В этих хоррорах женщины не жертвы, они — само зло: 5 фильмов, где главные героини страшнее монстров
Саурон смог, а остальные — нет: почему никто (и даже самые крутые эльфы) больше не выковал Кольцо Всевластия?
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует
«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8
Хюррем или Махидевран? Тест покажет, как хорошо вы помните первый сезон «Великолепного века»
Визуальные шедевры: в топ-7 самых ошеломляющих фильмов за 50 лет — шедевр из Болливуда и советская классика (и куда ж без Нолана)
Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)
Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым
Этот индийский фильм собрала в прокате 1,5 миллиарда за день и побил сразу несколько рекордов: но стать хитом в России не сумел
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667