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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Марта Козлова
Марта Козлова
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Фильмография Марты Козловой
Мертвые ласточки
триллер
2018, Россия
6.0
Война Анны
драма
2018, Россия
7.0
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Фильм «Война Анны» стал победителем кинопремии «Ника»
Картина выйдет в широкий российский прокат 9 мая.
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1 апреля 2019 12:05
«Лето» и «Война Анны» стали лидерами по количеству номинаций на премию «Ника»
В Москве 27 февраля объявили номинантов на кинопремию «Ника».
Написать
27 февраля 2019 17:31
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