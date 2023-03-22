Начались съемки фильма Marvel «Капитан Америка: Новый мировой порядок»

Накануне в Атланте официально стартовали съемки супергеройского блокбастера Marvel Studios «Капитан Америка: Новый мировой порядок», являющегося важной частью Пятой фазы киновселенной. Папарацци уже заметили на площадке исполнителя главной роли Энтони Маки.

О сюжете пока мало деталей, но известно, что центральным антагонистом окажется Лидер в исполнении Тима Блейка Нельсона. В человеческом облике персонаж фигурировал в MCU еще в «Невероятном Халке» (2008), но теперь он предстанет в своем злодейском облачении. Также особое внимание будет отведено отношениям Сэма Уилсона с генералом Таддеусом «Громовержцем» Россом, который в картине станет президента США. Сыграет его Харрисон Форд. Рекаст провели после смерти Уильяма Херта. По жанру проект позиционируется как параноидальный шпионский экшен-триллер.

Вместе с упомянутыми в исполнительский состав кинокомикса вошли Дэнни Рамирес (Хоакин Торрес) и Карл Ламбли (Исайя Брэдли). Также роли в ленте получили Зоша Рокемор и Шира Хаас, которой отведена партия израильской супергероини Сабры. Предполагается, что в фильме появится и Баки Барнс (Себастиан Стэн), однако роль у него будет незначительная. Режиссером выступит Джулиус Она («Парадокс Кловерфилда»). Сценарий написали авторы «Сокола и Зимнего солдата» Далан Муссон и Малкольм Спэллман.

Премьера «Капитана Америки: Новый мировой порядок» намечена на 3 мая 2024 года.