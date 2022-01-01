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Вида Гахремани

Vida Ghahremani
Вида Гахремани
Вида Гахремани Vida Ghahremani
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Дата рождения
27 мая 1937
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Виды Гахремани

Родилась 27 мая 1937 года. Тегеран, Иран.

Фильмография Виды Гахремани
Джимми — покоритель Америки
Джимми — покоритель Америки
комедия 2016, США
5.0
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