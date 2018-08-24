«Это новая территория кинематографа»: актеры фильма «Днюха» Никита Санаев и Данила Чванов рассказали о фильме и жанре скринлайф

Комедия «Днюха!» Романа Каримова уже вышла в прокат и готова побороться не только за сборы, но и за сердца своих зрителей и зрительниц. И вот именно ради покорителей женских сердец