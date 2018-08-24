Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Данила Чванов
Данила Чванов
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Данила Чванов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
11 апреля 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Овен
Биография Данилы Чванова
Родился 11 апреля 1993 года. Москва, Россия.
Развернуть
Фильмография Данилы Чванова
Днюха!
комедия
2018, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Это новая территория кинематографа»: актеры фильма «Днюха» Никита Санаев и Данила Чванов рассказали о фильме и жанре скринлайф
Комедия «Днюха!» Романа Каримова уже вышла в прокат и готова побороться не только за сборы, но и за сердца своих зрителей и зрительниц. И вот именно ради покорителей женских сердец
Написать
24 августа 2018 11:55
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь