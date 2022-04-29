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Елена Муравьева
Елена Муравьева
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Елена Муравьева
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Дата рождения
8 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
162 см
Биография Елены Муравьевой
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Фильмография Елены Муравьевой
Загадай желание
комедия, мелодрама
2016, Россия
0.0
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29 апреля 2022 23:38
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