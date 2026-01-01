Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Неугомонный дух
Киноафиша Неугомонный дух

Спектакль Неугомонный дух

16+
Возраст 16+

О спектакле

Неугомонный дух: комедия с яркими персонажами и забавными ситуациями

Кто-то предпочитает тихий вечер с друзьями за чашкой чая, а кто-то стремится впечатлить своих гостей. Так и Чарльз Кондомайн решил пригласить знаменитого медиума, чтобы провести настоящий спиритический сеанс.

Многие из присутствующих, включая самого Чарльза, не верили в успех эксперимента. Они считали, что это будет безобидное развлечение на один вечер и источник вдохновения для новой книги нашего героя. Однако мадам Аркати устроила шоу, которое превзошло все ожидания.

Возникшая потусторонняя сила нарушила привычный ход событий, и в доме воцарился хаос: острые шутки, громкие споры, интриги и сплетни. А главное – произошло противостояние двух миров, что стало основным событием спектакля.

«Неугомонный дух» — это комедия с яркими персонажами и забавными ситуациями. Это не просто спектакль, а увлекательное взаимодействие с временем, где прошлое оживает, настоящее выходит из-под контроля, а будущее оказывается под вопросом. Немного сумасшествия и хороший юмор сделают ваш вечер незабываемым!

Хотите узнать, чем закончилась история в доме Кондомайна? Ждем вас на спиритическом сеансе!

В ролях
Антон Денисенко
Антон Денисенко
Елена Муравьева
Елена Муравьева
Марина Доможирова
Марина Доможирова
Марина Коняшкина
Марина Коняшкина
Павел Мисаилов

Купить билет на спектакль Неугомонный дух

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
19 октября понедельник
19:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Карнавальная ночь
6+
Танцевальный Музыка

Карнавальная ночь

21 декабря в 19:00 Самарский дом офицеров
от 1300 ₽
Слуга двух господ
16+
Комедия Премьера

Слуга двух господ

13 октября в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Капитанская дочка
12+
Драма Детский

Капитанская дочка

29 октября в 18:30 Камерная сцена
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше