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Кот в сапогах
Киноафиша Кот в сапогах

Спектакль Кот в сапогах

Постановка
Комедианты 0+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Волшебная история на сцене театра Комедианты

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Кот в сапогах», основанный на знаменитой сказке Шарля Перро. Эта история о том, как Жак-простак, не имея ничего, кроме своего волшебного кота, встретил прекрасную принцессу и влюбился в неё с первого взгляда.

Спектакль для всей семьи

Сказка, написанная в XVII веке, до сих пор радует маленьких читателей по всему миру. Но ещё более увлекательным становится её просмотр на сцене. В нашем спектакле зрители не просто наблюдают за событиями — они становятся активными участниками! Юные зрители смогут помочь Жаку завоевать сердце принцессы и победить страшного Людоеда, участвуя вместе с мудрейшим говорящим Котом.

Интерактивный формат

Наш любимый прием — это вовлечение зрителей в театральное действие. Каждый маленький зритель становится настоящим советчиком и помощником Жака и его пушистого друга в сапогах. Такой интерактивный формат делает спектакль незабываемым и дарит детям возможность ощутить себя частью волшебной истории.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть эту увлекательную постановку! Приходите с детьми и погружайтесь в мир сказки, где дружба и смелость помогают преодолевать любые преграды. Мы ждем вас на нашем спектакле!

Режиссер
Михаил Левшин
В ролях
Виталий Кравченко
Виталий Кравченко
Семен Афендулов
Станислав Воронецкий
Алексей Исполатов
Оксана Сурнина

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В других городах
Октябрь
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12:00
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
от 650 ₽

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