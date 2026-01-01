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Ксения Каратыгина Kseniya Karatygina
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Ксения Каратыгина

Kseniya Karatygina

Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Холокост — клей для обоев? 6.2
Холокост — клей для обоев? (2013)
Черновик 5.4
Черновик (2018)

Фильмография Ксения Каратыгина

Черновик 5.4
Черновик Rough draft
боевик, фэнтези 2018, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Холокост — клей для обоев? 6.3
Холокост — клей для обоев? Kholokost: Kley dlya oboev?
документальный 2013, Россия
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