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Якоб М.Эрва
Jakob M. Erwa
Киноафиша
Персоны
Якоб М.Эрва
Якоб М.Эрва
Jakob M. Erwa
Дата рождения
17 июля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
7.1
Центр моего мира
(2016)
5.9
Тоскующая по дому
(2015)
Фильмография Якоб М.Эрва
7.1
Центр моего мира
Die Mitte der Welt
семейный
2016, Германия
5.9
Тоскующая по дому
Homesick
триллер, драма
2015, Германия / Австрия
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