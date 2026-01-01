Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Якоб М.Эрва
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Награды и номинации Якоб М.Эрва
Jakob M. Erwa
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Награды
Награды и номинации Якоб М.Эрва
ММКФ 2016
Золотой Святой Георгий
Номинант
Берлинале 2015
Сделано в Германии - стипендия "Перспектива"
Номинант
ДИАЛОГ в перспективе
Номинант
Сделано в Германии - стипендия "Перспектива"
Номинант
ДИАЛОГ в перспективе
Номинант
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