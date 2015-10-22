След, 2015

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о выходе в прокат О фильме Джон Джанвито возвращается на Филиппины, чтобы лучше изучить скрытый социальный и экологический ущерб, причиненный американскими военными силами, более ста лет базировавшимися на островах. В центре внимания — база ВМС США в бухте Субик, и фильм показывает ужасное положение семей, жизнь которых отравлена загрязнением среды, и параллельно рассказывает историю неоколониального периода через шокирующие архивные фотографии и политическую переписку, связанную с американским присутствием на Филиппинах.. Развернуть 8.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 8.2 Продолжительность 4 часа 37 минут Год выпуска 2015 Премьера в мире 22 октября 2015 Возраст 16+ Режиссер Джон Джанвито Все актеры и съемочная группа

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