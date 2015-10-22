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Wake: Subic

След, 2015

2015 / Филиппины / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Джон Джанвито возвращается на Филиппины, чтобы лучше изучить скрытый социальный и экологический ущерб, причиненный американскими военными силами, более ста лет базировавшимися на островах. В центре внимания — база ВМС США в бухте Субик, и фильм показывает ужасное положение семей, жизнь которых отравлена загрязнением среды, и параллельно рассказывает историю неоколониального периода через шокирующие архивные фотографии и политическую переписку, связанную с американским присутствием на Филиппинах.. 

8.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 4 часа 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 22 октября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Джон Джанвито
Все актеры и съемочная группа
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