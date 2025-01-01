Меню
Лав Диас
Награды
Награды и номинации Лава Диаса
Lav Diaz
О персоне
Фильмография
Награды
Каннский кинофестиваль 2013
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Best Director
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Лучший фильм
Победитель
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Лучший фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007
Venice Horizons Award - Special Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2016
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
