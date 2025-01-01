Меню
Киноафиша Персоны Лав Диас Награды

Награды и номинации Лава Диаса

Lav Diaz
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020 Венецианский кинофестиваль 2020
Best Director
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016 Венецианский кинофестиваль 2016
Лучший фильм
Победитель
Квир-лев
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008 Венецианский кинофестиваль 2008
Лучший фильм
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2007 Венецианский кинофестиваль 2007
Venice Horizons Award - Special Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2016 Берлинале 2016
Премия Альфреда Бауэра
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 2018 Берлинале 2018
Лучший фильм
Номинант
