Персоны
Джанфранко Рози
Награды
Награды и номинации Джанфранко Рози
Gianfranco Rosi
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джанфранко Рози
Оскар 2017
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Лучший документальный полнометражный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Best Italian Film
Победитель
Best Italian Film
Победитель
UNICEF Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Golden Lion
Победитель
Leoncino d'Oro Agiscuola Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2010
Parallel Sections
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2008
Премия "Горизонты" за лучший документальный фильм
Победитель
Doc/It Award
Победитель
Квир-лев
Номинант
Сандэнс 1994
Документалистика
Номинант
Берлинале 2016
Золотой берлинский медведь
Победитель
Соревнование
Победитель
Приз жюри читателей "Берлинер Моргенпост"
Победитель
Кинопремия Международной амнистии
Победитель
