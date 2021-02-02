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Джанфранко Рози
Джанфранко Рози
Gianfranco Rosi
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Джанфранко Рози
Gianfranco Rosi
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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Джанфранко Рози
Родился в 1964 году. Асмар, Эритрея, Эфиопия.
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Фильмография Джанфранко Рози
Море в огне
документальный
2016, Италия
6.0
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Объявлено жюри очередного Берлинского кинофестиваля
Среди членов жюри — победители прошлых лет.
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2 февраля 2021 16:38
День актуальной документалистики на «Лендоке»
Уже 6 августа двери Открытой киностудии «Лендок» распахнутся для всех любителей документального кино. В 17:00 состоится показ триумфатора Берлинского кинофестиваля – картины
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1 августа 2016 16:32
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