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Марек Фронцковяк
Marek Frąckowiak
Киноафиша
Персоны
Марек Фронцковяк
Марек Фронцковяк
Marek Frąckowiak
Дата рождения
16 августа 1950
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
6 ноября 2017
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.9
Колыбельная
(1986)
7.6
Псы
(1992)
7.6
Что ты мне сделаешь, если поймаешь
(1978)
Фильмография Марек Фронцковяк
6.2
Камердинер
Kamerdyner
драма, исторический, мелодрама
2018, Польша
Basia
Basia
драма
2017, Польша
7
Огнем и мечом
Ogniem i mieczem
приключения, драма, исторический
1999, Польша
7.6
Псы
Psy
боевик, криминал, драма
1992, Польша
7
Футбольный покер
Pilkarski poker
боевик, комедия, драма
1989, Польша
7.9
Колыбельная
Kolysanka
драма
1986, Польша / Швейцария
7.6
Что ты мне сделаешь, если поймаешь
Co mi zrobisz jak mnie zlapiesz
комедия
1978, Польша
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