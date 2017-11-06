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Марек Фронцковяк Marek Frąckowiak
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Марек Фронцковяк

Marek Frąckowiak

Дата рождения
16 августа 1950
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
6 ноября 2017
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Популярные фильмы

7.9
Колыбельная (1986)
Псы 7.6
Псы (1992)
7.6
Что ты мне сделаешь, если поймаешь (1978)

Фильмография Марек Фронцковяк

Камердинер 6.2
Камердинер Kamerdyner
драма, исторический, мелодрама 2018, Польша
Basia
Basia Basia
драма 2017, Польша
Огнем и мечом 7
Огнем и мечом Ogniem i mieczem
приключения, драма, исторический 1999, Польша
Псы 7.6
Псы Psy
боевик, криминал, драма 1992, Польша
Футбольный покер 7
Футбольный покер Pilkarski poker
боевик, комедия, драма 1989, Польша
7.9
Колыбельная Kolysanka
драма 1986, Польша / Швейцария
7.6
Что ты мне сделаешь, если поймаешь Co mi zrobisz jak mnie zlapiesz
комедия 1978, Польша
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