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Фильмография
Милан Срдоч
Milan Srdoč
Киноафиша
Персоны
Милан Срдоч
Милан Срдоч
Milan Srdoč
Дата рождения
3 января 1920
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
7 января 1988
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.6
На грани провала
(1976)
7.8
Подозрительная личность
(1954)
7.4
Безумные годы
(1977)
Фильмография Милан Срдоч
7.1
Люби, люби, но не теряй головы
Ljubi, ljubi al' glavu ne gubi
мелодрама, комедия
1981, Югославия
7.4
Безумные годы
Lude godine
мелодрама, драма
1977, Югославия
8.6
На грани провала
Povratak otpisanih
военный
1976, Югославия
5.9
Среди коршунов
Unter Geiern
приключения, драма, вестерн
1964, Франция / Германия / Италия / Югославия
7.8
Подозрительная личность
Sumnjivo lice
комедия
1954, Югославия
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