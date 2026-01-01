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Постер фильма Среди коршунов
5.9
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5.9

Среди коршунов

, 1964
Unter Geiern
Франция, Германия, Италия, Югославия / приключения, драма, вестерн / 18+
Постер фильма Среди коршунов
5.9

О фильме

Совершено жестокое нападение на ферму Бауманна, убиты жена и дочь фермера. Все улики говорят о том, что это были индейцы. Как нельзя кстати на ферме объявляется никому неизвестный проповедник, утверждающий, что на ферму действительно напали индейцы одного из племён. Виннету и Шаттерхэнд сомневаются в словах проповедника. Но удастся ли нашим героям доказать свою правоту?

В ролях

Стюарт Грейнджер
Old Surehand
Пьер Брис
Winnetou
Эльке Зоммер
Annie Dillman
Готц Георг
Martin Bauman Jr.
Уолтер Барнс
Martin Bauman Sr.
Ренато Бальдини
Judge George Leader
Теренс Хилл
Baker Jr.
Зигхардт Рупп
Preston
Милан Срдоч
Миха Балох
'Reverend' Weller
Гойко Митич
Гойко Митич
Войя Мирич
Stewart
Режиссер Альфред Форер
Сценарист Карл Фридрих Май, Eberhard Keindorff, Johanna Sibelius
Композитор Мартин Бёттхер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Германия / Италия / Югославия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1964
Премьера в мире 8 декабря 1964
Дата выхода
9 февраля 1967 Аргентина
8 декабря 1964 Германия 12
7 апреля 1966 Дания
24 января 1967 Испания
9 ноября 1967 Мексика
23 декабря 1965 Нидерланды
22 сентября 1980 СССР 12+
1 марта 1966 США NR
21 августа 1967 Турция
3 июня 1966 Финляндия
5 августа 1966 Франция
27 ноября 1965 Швеция
2 августа 1965 ЮАР
Производство Rialto Film, Jadran, Société Nouvelle de Cinématographie (SNC)
Другие названия
Unter Geiern, Frontier Hellcat, Amongst Vultures, Entre buitres, Los buitres, Parmi les vautours, Среди коршунов, Among Vultures, Carne para Abutres, De Gang der Aasgieren, I megali epelasis ton Apache, Kaarnate keskel, Keselyűk karmaiban, Là dove scende il sole, Medju jastrebovima, Medzi supmi, Mezi supy, O Grande Atirador, Prærieoverfallet, Printre vulturi, Sred leshoyadi, Västerns gamar, Westerns Laglösa, Winnetou in de dodenvallei, Winnetou ja Lännen haaskalinnut, Winnetou og vestens sjakaler, Winnetou und der Bärenjäger, Winnetou w Dolinie Sępów, Yaylalar Kartalı, Η μεγάλη επέλαση των Απάτσι, Сред лешояди

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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