Совершено жестокое нападение на ферму Бауманна, убиты жена и дочь фермера. Все улики говорят о том, что это были индейцы. Как нельзя кстати на ферме объявляется никому неизвестный проповедник, утверждающий, что на ферму действительно напали индейцы одного из племён. Виннету и Шаттерхэнд сомневаются в словах проповедника. Но удастся ли нашим героям доказать свою правоту?
|9 февраля 1967
|Аргентина
|8 декабря 1964
|Германия
|12
|7 апреля 1966
|Дания
|24 января 1967
|Испания
|9 ноября 1967
|Мексика
|23 декабря 1965
|Нидерланды
|22 сентября 1980
|СССР
|12+
|1 марта 1966
|США
|NR
|21 августа 1967
|Турция
|3 июня 1966
|Финляндия
|5 августа 1966
|Франция
|27 ноября 1965
|Швеция
|2 августа 1965
|ЮАР