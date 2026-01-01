Оповещения от Киноафиши
Марк Лавуан
Marc Lavoine
Дата рождения
6 августа 1962
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.4
Пересекая черту
(2013)
7.1
Ад
(1994)
6.9
Моя мама в Америке, она видела Буффало Билла
(2013)
Фильмография Марк Лавуан
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2022
2019
2014
2013
2003
1999
1994
Все
8
Фильмы
5
Сериалы
3
Актер
8
4.8
Полиция Парижа. Особый отдел
криминал
2022, Франция
5.5
Кеплер теряет контроль
драма, криминал, детектив
2019, Франция
5.4
Выпускной экзамен
À toute épreuve
комедия
2014, Франция
7.4
Пересекая черту
драма, боевик, криминал
2013, Франция
6.9
Моя мама в Америке, она видела Буффало Билла
Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill
анимация
2013, Франция / Люксембург
6.5
Мужское сердце
Coeur des hommes, Le
мелодрама, комедия
2003, Франция
5.4
Дублерша
Le double de ma moitié
комедия
1999, Франция
7.1
Ад
L'enfer
криминал, драма, триллер
1994, Франция
