6.9
Моя мама в Америке, она видела Буффало Билла

, 2013
Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill
Франция, Люксембург / анимация / 18+
О фильме

Экранизация комиксов, рассказывающая трогательную историю о 6-летнем Жане, которого воспитывает отец-вдовец, а вымышленная мама якобы присылает открытки и письма из разных стран.

В ролях

Марк Лавуан
Жюли Депардье
Александр Обри
Tom Trouffier
Alice Orsat
Théo Benhamour
Режиссер Марк Борел, Тибо Чатель
Сценарист Жан Реньо, Emile Bravo, Стефан Бернаскони
Композитор Fabrice Aboulker
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция / Люксембург
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 11 июня 2013
Дата выхода
11 февраля 2015 Нидерланды
11 июня 2013 Франция
Сборы в мире $1 922
Производство Label Anim, StudioCanal, Mélusine Productions
Другие названия
Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, Az anyukám Amerikában van és találkozott Buffalo Billel, Mamá está en América y conoce a Buffalo Bill, Mijn mama is in Amerika en ze heeft Buffalo Bill ontmoet, Moja mama jest w Ameryce i spotkała Buffalo Billa, My Mommy Is in America and She Met Buffalo Bill, My Mummy is in America and She Met Buffalo Bill

Рейтинг мультфильма

6.9 Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

В «Родине» пройдёт Фестиваль франкофонного кино
20 марта 2017 14:07 В «Родине» пройдёт Фестиваль франкофонного кино С 24 по 28 марта киноцентр «Родина» станет местом проведения Фестиваля франкофонного кино, в формате которого демонстрируются лучшие фильмы из стран — участниц Международной
