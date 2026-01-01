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Фильмография
Миса Симицу
Misa Shimizu
Киноафиша
Персоны
Миса Симицу
Миса Симицу
Misa Shimizu
Дата рождения
25 сентября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Ниситокё, Япония
Рост
164 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Угорь
(1996)
Фильмография Миса Симицу
7.4
Угорь
Unagi
драма
1996, Япония
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