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Фильмография
Мицуко Байсе
Mitsuko Baishō
Киноафиша
Персоны
Мицуко Байсе
Мицуко Байсе
Mitsuko Baishō
Дата рождения
22 ноября 1946
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Ибараки, Япония
Рост
163 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.2
Хандзава Наоки
(2013)
7.9
Легенда о Нараяме
(1983)
7.8
Сны Акиры Куросавы
(1990)
Фильмография Мицуко Байсе
7.4
Ганнибал
ужасы, фантастика, триллер, дорама
2022, Япония
6.4
Роппонги класс
драма, мини-сериал, дорама
2022, Япония
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Большой Зоммер
Der grosse Sommer
комедия
2016, Швейцария
8.2
Хандзава Наоки
драма, дорама
2013, Япония
6.9
Сказания Земноморья
Tales of Earthsea / Gedo senki
анимация, сказка, приключения, аниме
2006, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
6.9
Актер
Sanmon yakusha
мелодрама, драма
2000, Япония
7.4
Угорь
Unagi
драма
1996, Япония
6.9
Послеобеденное завещание
Gogo no Yuigon-jo
драма
1995, Япония
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