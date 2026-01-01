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Фильмография
Наталия Осипова
Natalia Osipova
Киноафиша
Персоны
Наталия Осипова
Наталия Осипова
Natalia Osipova
Дата рождения
18 мая 1986
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.1
Джойка
(2023)
6.6
Жизель 3D
(2011)
Фильмография Наталия Осипова
7.1
Джойка
Joika
драма
2023, США / Новая Зеландия
Смотреть трейлер
6.6
Жизель 3D
Zhisel v 3D
мюзикл, балет, мелодрама, фэнтези
2011, Россия
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