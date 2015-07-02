В ролях
Марк Беньямин
Erich Kempka
Й.Давид Хинце
Max - Manager
Giacomo Lorenzi
American financial investor
Все актеры и съемочная группа
Сценарист
Peter Probst
Композитор
Леван Башарули, Герд Бауман
Детали фильма
Страна
Австрия / Германия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
2 июля 2015
Бюджет
€5 000 000
Сборы в мире
$59 360
Производство
FilmVergnuegen, Roxy Film, Schubert International Filmproduktions
Другие названия
Luis Trenker-Der Schmale Grat der Wahrheit, Trenker and Riefenstahl