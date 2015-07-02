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Постер фильма Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины
6.2
Киноафиша Фильмы Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины
6.2

Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины

, 2015
Luis Trenker — Der Schmale Grat der Wahrheit
Австрия, Германия / драма / 18+
Постер фильма Луис Тренкер: Тонкая красная линия истины
6.2

В ролях

Марк Беньямин
Erich Kempka
Рувен Блессинг
Рувен Блессинг
Young Filmmaker
Оле Айсфельд
Sam (Manager)
Й.Давид Хинце
Max - Manager
Андре Юнг
Arnold Fanck
Франко Москон
Франко Москон
Journalist
Андреа Перголези
Carmelo
Гануш Поляк-мл.
Анатоль Таубман
Анатоль Таубман
Петер Шорн
Бриджит Хобмайер
Бриджит Хобмайер
Leni Riefenstahl
Giacomo Lorenzi
American financial investor
Режиссер Вольфганг Мурнбергер
Сценарист Peter Probst
Композитор Леван Башарули, Герд Бауман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Германия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 2 июля 2015
Дата выхода
2 июля 2015 Германия
Бюджет €5 000 000
Сборы в мире $59 360
Производство FilmVergnuegen, Roxy Film, Schubert International Filmproduktions
Другие названия
Luis Trenker-Der Schmale Grat der Wahrheit, Trenker and Riefenstahl

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
6.1 IMDb
Обновлено 13 декабря 2023

Отзывы о фильме

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