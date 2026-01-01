Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Мерлин Роуз
Merlin Rose
Мерлин Роуз
Мерлин Роуз
Merlin Rose
Дата рождения
22 января 1993
Возраст
33 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
6.7
Когда все снова будет так, как никогда не было
(2023)
6.3
Когда мы мечтали
(2015)
4.8
Рождественский переполох
(2020)
Фильмография Мерлин Роуз
6.7
Когда все снова будет так, как никогда не было
Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war
комедия, драма
2023, Бельгия / Германия
4.8
Рождественский переполох
Wir können nicht anders
комедия, криминал, триллер
2020, Германия
Смотреть трейлер
6.3
Когда мы мечтали
Als wir träumten
драма
2015, Германия / Франция
