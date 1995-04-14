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Юлиус Ничкофф
Julius Nitschkoff
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Персоны
Юлиус Ничкофф
Юлиус Ничкофф
Julius Nitschkoff
Дата рождения
14 апреля 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.3
Когда мы мечтали
(2015)
5.9
Под темной водой
(2021)
5.8
Кто присмотрит за телятами?
(2021)
Фильмография Юлиус Ничкофф
5.9
Под темной водой
драма, триллер, детектив, мини-сериал
2021, Германия/Дания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Кто присмотрит за телятами?
Niemand ist bei den Kälbern
драма
2021, Германия
5.6
Брат и сестра
Die Geschwister
драма, мелодрама
2016, Германия / Польша
6.3
Когда мы мечтали
Als wir träumten
драма
2015, Германия / Франция
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