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Юлиус Ничкофф Julius Nitschkoff
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Юлиус Ничкофф

Julius Nitschkoff

Дата рождения
14 апреля 1995
Возраст
31 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Когда мы мечтали 6.3
Когда мы мечтали (2015)
Под темной водой 5.9
Под темной водой (2021)
Кто присмотрит за телятами? 5.8
Кто присмотрит за телятами? (2021)

Фильмография Юлиус Ничкофф

Под темной водой 5.9
Под темной водой
драма, триллер, детектив, мини-сериал 2021, Германия/Дания
Кто присмотрит за телятами? 5.8
Кто присмотрит за телятами? Niemand ist bei den Kälbern
драма 2021, Германия
Брат и сестра 5.6
Брат и сестра Die Geschwister
драма, мелодрама 2016, Германия / Польша
Когда мы мечтали 6.3
Когда мы мечтали Als wir träumten
драма 2015, Германия / Франция
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