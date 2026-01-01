Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
14 октября 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
Отражения № 3
(2025)
Билеты
6.3
Когда мы мечтали
(2015)
Фильмография Марсель Хойперман
6.8
Отражения № 3
Miroirs No. 3
драма, триллер, приключения, музыка
2025, Германия
Рецензия
Билеты
6.3
Когда мы мечтали
Als wir träumten
драма
2015, Германия / Франция
