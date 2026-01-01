Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марсель Хойперман
Марсель Хойперман Marcel Heuperman
Киноафиша Персоны Марсель Хойперман

Марсель Хойперман

Marcel Heuperman

Дата рождения
14 октября 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Берлин, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Путешественник

Популярные фильмы

Отражения № 3 6.8
Отражения № 3 (2025)
Когда мы мечтали 6.3
Когда мы мечтали (2015)

Фильмография Марсель Хойперман

Жанр
Год
Отражения № 3 6.8
Отражения № 3 Miroirs No. 3
драма, триллер, приключения, музыка 2025, Германия
Рецензия
Билеты
Когда мы мечтали 6.3
Когда мы мечтали Als wir träumten
драма 2015, Германия / Франция
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Стало известно, когда ждать «Кей-поп-охотницы на демонов 2»: фанаты успеют забыть о существовании этого аниме
Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше