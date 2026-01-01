Оповещения от Киноафиши
Мари Перанкоски Mari Perankoski
Дата рождения
10 марта 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Варкаус, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Дед, привет! 7.2
Дед, привет! (2018)
Ворчун 6.7
Ворчун (2014)
Päivät kuin unta 6.5
Päivät kuin unta (2024)

Фильмография Мари Перанкоски

Жанр
Год
Päivät kuin unta 6.5
Päivät kuin unta Päivät kuin unta
комедия, драма 2024, Финляндия
Камбэк 5.3
Камбэк Comeback
комедия, музыка, драма 2023, Финляндия
Контио и Пармас 4.8
Контио и Пармас Kummeli esittää: Kontio & Parmas
комедия, криминал 2022, Финляндия
Ворчун: В поисках эскорта 6.4
Ворчун: В поисках эскорта Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä
комедия, драма 2022, Финляндия / Германия
Дед, привет! 7.2
Дед, привет! Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja
мелодрама, комедия 2018, Финляндия
Ворчун 6.7
Ворчун The Grump
комедия, драма 2014, Финляндия
Братья 4.1
Братья Veljekset
драма, комедия 2012, Финляндия
Почти 18 6.2
Почти 18 Kohta 18
мелодрама 2012, Финляндия
