Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мари Перанкоски
Mari Perankoski
Киноафиша
Персоны
Мари Перанкоски
Мари Перанкоски
Mari Perankoski
Дата рождения
10 марта 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Варкаус, Финляндия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.2
Дед, привет!
(2018)
6.7
Ворчун
(2014)
6.5
Päivät kuin unta
(2024)
Фильмография Мари Перанкоски
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Музыка
Год
Все
2024
2023
2022
2018
2014
2012
Все
8
Фильмы
8
Актриса
8
Сценарист
1
6.5
Päivät kuin unta
Päivät kuin unta
комедия, драма
2024, Финляндия
5.3
Камбэк
Comeback
комедия, музыка, драма
2023, Финляндия
4.8
Контио и Пармас
Kummeli esittää: Kontio & Parmas
комедия, криминал
2022, Финляндия
6.4
Ворчун: В поисках эскорта
Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä
комедия, драма
2022, Финляндия / Германия
7.2
Дед, привет!
Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja
мелодрама, комедия
2018, Финляндия
6.7
Ворчун
The Grump
комедия, драма
2014, Финляндия
4.1
Братья
Veljekset
драма, комедия
2012, Финляндия
Смотреть трейлер
6.2
Почти 18
Kohta 18
мелодрама
2012, Финляндия
Куда делись люди из Котополиса: эта жуткая теория превращает «Три кота» в хоррор
После третьей части зрители заговорили о сериале: что происходит с «Аватаром»? Неужели Джеймс Кэмерон поменяет формат?
У этого громкого боевика 94% от зрителей на RT: съемки сиквела в последний момент сорвала голливудская звезда
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами»
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс?
В Сеть слили сюжет нового «Человека-паука»: фанатов пугает лишь один момент — скачок во времени все портит
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667