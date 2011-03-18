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Постер фильма Братья
4.1
Братья - Трейлер
Киноафиша Фильмы Братья
4.1

Братья

, 2012
Veljekset
Финляндия / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Братья
4.1
Братья - Трейлер
Братья  Трейлер

О фильме

Ивар, Митя и Торсти - братья, которые имеют одного отца — Пааво, но все они родились от разных матерей. Они не видели друг друга в течение длительного времени и встречаются на 70-летие своего отца. Они начинают выяснять отношения и выявлять некоторые болезненные воспоминания о прошлом и неприятную правду о своем отце, которого они обвиняют во всех неудачах своей жизни.

В ролях

Кари Хейсканен
Ivar
Пертти Свехольм
Пертти Свехольм
Torsti
Лииса Куоппамяки
Katja
Веса Вьерикко
Веса Вьерикко
Waldemar
Эско Салминен
Paavo
Тимо Торикка
Mitja
Мари Перанкоски
Raisa
Режиссер Мика Каурисмяки
Сценарист Petri Karra, Мари Перанкоски, Эско Салминен, Кари Хейсканен, Веса Вьерикко, Мика Каурисмяки, Sami Keski-Vähälä
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 18 марта 2011
Дата выхода
5 апреля 2012 Россия Старлет-Медиа
5 апреля 2012 Беларусь
5 апреля 2012 Казахстан
5 апреля 2012 Украина
18 марта 2011 Финляндия
Бюджет €305 000
Сборы в мире $14 262
Производство Marianna Films
Другие названия
Veljekset, Brothers, Bröderna, Brüder, Karmajoen veljekset, Oi, Karmajoen veljekset!, ファーザーズ・トラップ　禁断の家族

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Братья - Трейлер
Братья Трейлер
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