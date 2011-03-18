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Ивар, Митя и Торсти - братья, которые имеют одного отца — Пааво, но все они родились от разных матерей. Они не видели друг друга в течение длительного времени и встречаются на 70-летие своего отца. Они начинают выяснять отношения и выявлять некоторые болезненные воспоминания о прошлом и неприятную правду о своем отце, которого они обвиняют во всех неудачах своей жизни.
|5 апреля 2012
|Россия
|Старлет-Медиа
|5 апреля 2012
|Беларусь
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|Финляндия