Mari Perankoski

Date of Birth
10 March 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Happier Times, Grump 7.2
Happier Times, Grump (2018)
The Grump 6.7
The Grump (2014)
Päivät kuin unta 6.5
Päivät kuin unta (2024)

Päivät kuin unta 6.5
Päivät kuin unta
Comedy, Drama 2024, Finland
Comeback 5.3
Comeback
Comedy, Music, Drama 2023, Finland
Kontio & Parmas 4.8
Kontio & Parmas
Comedy, Crime 2022, Finland
The Grump: In Search of an Escort 6.4
The Grump: In Search of an Escort
Comedy, Drama 2022, Finland / Germany
Happier Times, Grump 7.2
Happier Times, Grump
Romantic, Comedy 2018, Finland
The Grump 6.7
The Grump
Comedy, Drama 2014, Finland
Brothers 4.1
Brothers
Drama, Comedy 2012, Finland
Almost 18 6.2
Almost 18
Romantic 2012, Finland
