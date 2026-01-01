Menu
Mari Perankoski
Mari Perankoski
Date of Birth
10 March 1970
Age
55 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress
Popular Films
7.2
Happier Times, Grump
(2018)
6.7
The Grump
(2014)
6.5
Päivät kuin unta
(2024)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Music
Romantic
Year
All
2024
2023
2022
2018
2014
2012
All
8
Films
8
Actress
8
Writer
1
6.5
Päivät kuin unta
Päivät kuin unta
Comedy, Drama
2024, Finland
5.3
Comeback
Comeback
Comedy, Music, Drama
2023, Finland
4.8
Kontio & Parmas
Kummeli esittää: Kontio & Parmas
Comedy, Crime
2022, Finland
6.4
The Grump: In Search of an Escort
Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä
Comedy, Drama
2022, Finland / Germany
7.2
Happier Times, Grump
Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja
Romantic, Comedy
2018, Finland
6.7
The Grump
The Grump
Comedy, Drama
2014, Finland
4.1
Brothers
Veljekset
Drama, Comedy
2012, Finland
Watch trailer
6.2
Almost 18
Kohta 18
Romantic
2012, Finland
