Контио и Пармас, 2022

Жанр: комедия криминал Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 5.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1 Продолжительность 1 час 24 минуты Год выпуска 2022 Премьера в мире 4 ноября 2022 Режиссер Алекси Мякеля В ролях Сами Хармаала Пирьо Хейккила Илкка Хейсканен Хейкки Хела Все актеры и съемочная группа 1 постер

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