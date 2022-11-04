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Контио и Пармас Контио и Пармас
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Kummeli esittää: Kontio & Parmas

Контио и Пармас, 2022

2022 / Финляндия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 4 ноября 2022
Режиссер
Алекси Мякеля
В ролях
Сами Хармаала
Пирьо Хейккила
Илкка Хейсканен
Хейкки Хела
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Контио и Пармас 1 постер
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