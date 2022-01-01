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Елена Котельникова
Елена Котельникова
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Елена Котельникова
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Дата рождения
25 февраля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
175 см
Биография Елены Котельниковой
Родилась 25 февраля 1977 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Елены Котельниковой
Крым
драма
2017, Россия
7.0
Превратности судьбы
мелодрама
2008, Россия
0.0
Даун хаус
комедия
2001, Россия
7.0
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