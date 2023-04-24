Героине сериала «Неоконченная свадьба» Веронике Столбовой завидуют все соседки. Красивая и умная девушка выходит замуж – и не за кого-нибудь, а за сына самого мэра Илью Проскурина. Однако планы срываются, когда девушка случайно встречает на улице свою первую любовь – простого парня Толю. Забытое чувство вспыхивает вновь, и вот уже Толя похищает ее из загса. Мэр рвет и мечет, поэтому влюбленные бегут подальше из города. Но жизнь с «суженым» оказывается вовсе не такой, как представляла себе Вероника…