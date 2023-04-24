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Киноафиша Сериалы Неоконченная свадьба

Неоконченная свадьба (2023 - …)

Неоконченная свадьба 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут
О чем сериал

Героине сериала «Неоконченная свадьба» Веронике Столбовой завидуют все соседки. Красивая и умная девушка выходит замуж – и не за кого-нибудь, а за сына самого мэра Илью Проскурина. Однако планы срываются, когда девушка случайно встречает на улице свою первую любовь – простого парня Толю. Забытое чувство вспыхивает вновь, и вот уже Толя похищает ее из загса. Мэр рвет и мечет, поэтому влюбленные бегут подальше из города. Но жизнь с «суженым» оказывается вовсе не такой, как представляла себе Вероника…

В ролях
В ролях
Елена Котельникова
Елена Котельникова
Юрий Осипов
Юрий Осипов
Дмитрий Кривошеев
Дмитрий Кривошеев
Максим Иванов
Максим Иванов
Ксения Хаирова
Ксения Хаирова
Елена Лычагина
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Неоконченная свадьба»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Неоконченная свадьба - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
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