В центре событий оказывается Саша Постникова, чья жизнь полностью сложилась. У нее хорошая семья, она работает в модном журнале и живет на Чистых прудах. Квартира в центре Москвы досталась Саше от родителей. Помимо этого, девушка уверена в завтрашнем дне, поскольку у нее есть также маленький семейный бизнес, которым руководит ее супруг Дмитрий. Но однажды раздается стук в дверь, после которого ее жизнь меняется. На пороге появляются люди, которые заявляют, что теперь ее квартира переходит в их собственность.