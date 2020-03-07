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Постер сериала Окна на бульвар
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Киноафиша Сериалы Окна на бульвар

Окна на бульвар (2020 - 2020)

Okna na Bulvar 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Саша Постникова, чья жизнь полностью сложилась. У нее хорошая семья, она работает в модном журнале и живет на Чистых прудах. Квартира в центре Москвы досталась Саше от родителей. Помимо этого, девушка уверена в завтрашнем дне, поскольку у нее есть также маленький семейный бизнес, которым руководит ее супруг Дмитрий. Но однажды раздается стук в дверь, после которого ее жизнь меняется. На пороге появляются люди, которые заявляют, что теперь ее квартира переходит в их собственность.

В ролях
В ролях
Иван Рудаков
Иван Рудаков
Елена Котельникова
Елена Котельникова
Юлия Силаева
Юлия Силаева
Ирина Баринова
Ирина Баринова
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Юрий Осипов
Юрий Осипов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Окна на бульвар - Сезон 1 Сезон 1
2020, 4 эпизода
 
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